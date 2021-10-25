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Elektrikli scooter kazası; kickboksçu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Elektrikli scooter kazası; kickboksçu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ATAŞEHİR'de kickboksçu Recep Doğan, kullandığı elektirikli scooterin kontrolünü kaybetmesi üzerine yere düştü.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de kickboksçu Recep Doğan, kullandığı elektirikli scooterin kontrolünü kaybetmesi üzerine yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulan sporcu, otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Antrenman yapmaya gitmek üzere elektrikli scootera binen kickboksçu Recep Doğan, scooterin bir anda kontrolünü kaybettti, ani bir refleksle kendini yere attı. Yerde yuvarlanan sporcu, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Sporcu, otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SCOOTER KULLANDIĞIMIZ ZAMAN KASK KULLANMAK LAZIM"

Sporcu Recep Doğan, "Hava yağışlıydı. Elektrikli Scooter kiraladım. Bir anda hızı 2 katına çıktı, altımdan kaydı. Yaptığım sporun bana verdiği reflekslerden dolayı kendimi yere attım. Kalıcı bir hasar almadım. Ucuz kurtardım. Ama scooter kullandığımız zaman kask kullanmak lazım. Yoksa büyük sonuçlar çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım elektrikli scooterlerda" dedi.


- İstanbul
Elektrikli scooter kazası; kickboksçu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Elektrikli scooter kazası; kickboksçu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Elektrikli scooter kazası; kickboksçu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Son Dakika Haberleri
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