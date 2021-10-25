Elektrikli scooter kazası; kickboksçu otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Olay, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Antrenman yapmaya gitmek üzere elektrikli scootera binen kickboksçu Recep Doğan, scooterin bir anda kontrolünü kaybettti, ani bir refleksle kendini yere attı. Yerde yuvarlanan sporcu, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Sporcu, otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SCOOTER KULLANDIĞIMIZ ZAMAN KASK KULLANMAK LAZIM"