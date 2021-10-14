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Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu Sinop'ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.

SİNOP (İHA) - Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

SİNOP - Sinop'ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında sahibi bilinmeyen kişi tarafından elektrikli motosiklet Ada Mahallesi Aşiyan mevkiinde şarja takıldı. Motosikletin şase yapması üzerine aniden yangın başladı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, binaya sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu 6 katlı apartmanda zarar oluştu.

Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu

Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu
İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elektrikli motosiklet az daha apartmanı yakıyordu - Haberler
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