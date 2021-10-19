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Elektrikli bisikletten düşerek hayatını kaybetti

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Elektrikli bisikletten düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken dengesini yitirip düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletle seyir halindeyken dengesini yitirip düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün ilçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Altıok (75), kendine ait elektrikli bisikletle yolda seyrederken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Altıok, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Necati Altıok, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazada hayatını kaybeden Necati Altıok'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Seval Konuralp/İHA)

Elektrikli bisikletten düşerek hayatını kaybetti

Elektrikli bisikletten düşerek hayatını kaybetti

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