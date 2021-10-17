Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu - Haberler
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Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, elektrikli bisikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Narlı Kuyu mevkii Karadağ Orman yolu üzerinde Abdullavahap Neddef idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada Abdullavahap Neddef ile elektrikli bisiklette bulunan Musa Neddef, İmran Neddef ve Fatma Aziz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu

Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu

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Haber: Elektrikli bisiklete 4 kişi binince kaza kaçınılmaz oldu - Haberler
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