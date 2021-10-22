Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar Japonya'nın Osaka şehrindeki tema parkında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 35 kişi dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı.

- Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar

OSAKA - Japonya'nın Osaka şehrindeki tema parkında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 35 kişi dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yolcular, 3 saat süren operasyonla tahliye edildi.

Osaka şehrindeki bir tema parkında yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu. Parktaki 35 kişi, dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yerel saatle 12.45 sularında yaşanan olayın ardından dakikalarca elektriklerin gelmesini bekleyen yolcular, yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından tahliye edilebildi. Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar

Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar

Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Elektrikler kesilince 3 saat boyunca hız treninde mahsur kaldılar
İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title