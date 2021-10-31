Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği'nin yeni hizmet binası açıldı - Haberler
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Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği'nin yeni hizmet binası açıldı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Elektrik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği'nin yeni hizmet binası açıldı

Kayseri'de, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Odanın merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde bulunan iş merkezindeki yeni yerinde düzenlenen açılışa, Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Özgür Çakıcı, üyeler ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Çakıcı, eski yerlerinde genç mühendislerin pratik eğitim almalarını sağlayan bir eğitim salonları olmadığını belirterek, "Yeni yerimizde buna olanak verdik. Meslekte tecrübesi az olan arkadaşlarımızın burada eğitimlerini vermek istiyoruz. Daha fazla kişiyi ağırlayabileceğimiz, daha ferah bir ortama geçtik. Elektrik mühendisliğimizin hak ettiği değeri görmesini hedefliyoruz." dedi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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