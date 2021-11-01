Elektrik Kesintisi
Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;Enerji Dağıtım Şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışması kapsamında görsellerde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
ÇANAKKALE (Habermetre) - Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;
Enerji Dağıtım Şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışması kapsamında görsellerde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.
01. 11. 2021 20: 53
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