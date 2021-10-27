Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 30. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve, Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve, Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve, Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sarılar Mahallesi, Gül, Çam, Vatan, İnönü, Çift, Kuyu, Bulut, Edi ve 104 Sokak, Yenişehir Mahallesi, Sabahattin Dönmez, Zeytin, 3. Sanayi, Kaya, Karınca, 1. Sanayi, 2. Sanayi, Aydınlık, Mehmet Dönmez, Atatürk, Dilek, Melek, Berrak, Çay, Kuseyri, Remzi, Menekşe(Yenişehir), Yenişehir/6, Yenişehir/1, Çağla ve, Yenişehir/2 Sokak, Karsu Mahallesi, Karsu Sokak, Tokaçlı Mahallesi, Köprübaşı, Kalınsan mevki, Tokaçlı, Tokaçlı 7, Tokaçlı 15, Tokaçlı/8, Tokaçlı9, Tokaçlı 12, Tokaçlı6, Tokaçlı/1, Rüya ve, Tokaçlı2 Sokağa 9: 30-16: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İbrahim Ağa Sokak Hasanlı Mahallesi 1, Sokak Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi, Fatih (Merkez), 1003, 329, 366, Saray, 706, 904, Süleyman Demirel ve, Fatih Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesi Sıradaşlar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 13: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahalesi Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, 15, 8210, 8215, 8224, 8228, Atatürk 11 ve, 8223. Sokak Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8109, 8110. 8114. ve Özbek Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Polis Hasan Babacan, Halil Eser, Küçük Mahmutlu, Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Sıtkı Kara, Koca Ahmetli, Kenanlar, Demirel, Karakurum, Ay, Nazire İzgi sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahçelievler Mahallesi; İbrahim Emiroğlu, Kara Ali, Orhan Gazi, Yağmur, Taze Ali, Değirmenler Sokaklarına 9: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı25, Aşağıkarafakılı13, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı10, Aşağıkarafakılı9, Aşağıkarafakılı29, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı33, Aşağıkarafakılı2 ve Aşağıkarafakılı14 Sokak, Bintaş Mahallesi Bintaş, Bintaş 7, Bintaş 8, Bintaş 10, Bintaş 5, Bintaş 4, Bintaş 2, Bintaş 3, Bintaş 11, Bintaş 13, Bintaş 6 ve Bintaş/1 Sokak, Haydarlar Mahallesi Mehmetbey, Karahasan, Güdükali Mezrası, Haydarlar, Güdükali Mezrası/1, Haydarlar/2 ve Güdükali Mezrası/2 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Alsancak Mahallesi Antakya Çevre Yolu Sokak, Attutan Mahallesi Karadurmuşlu Mahallesi, Karadurmuşlu, Karadurmuşlu/14, Karadurmuşlu/22, Karadurmuşlu/19, Karadurmuşlu/23, Karadurmuşlu/16, Karadurmuşlu/29, Karadurmuşlu/5, Karadurmuşlu/25, Karadurmuşlu/13, Karadurmuşlu/24 ve Karadurmuşlu/20 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Sucuköy Mahallesi Sucu Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay, Barış, Cumhuriyet ve Neşe Sokak, Hıdırbey Mahallesi Atatürk, 6951, 6961, 6962, 6964, 6952, 6958, 6960, 6968, 7184. ve 7651. Sokak, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1, Ay ve, Kapısuyu/4 Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651, 7652, 7654, 7655, 7666, 7656, 7663, 7665. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tekebaşı Mahallesi Sahil, 138, 393, 5509, ve 5530 Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ Mahallesi Belediye, Tepe, Ziyaret ve, Nilüfer Sokağa 14: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Uzunbağ mahallesi Belediye ve Cevher Sokağa 14: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi, 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve, Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 2 ve Güzelyurt 1 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Bostan, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve, Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Merkez, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe), Atatürk/6, Kurtuluş/15 Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve, Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Tayfun Kızılkaya, Yasemin, Yavuz Selim, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve, Atatürk/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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