Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 27. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Hürriyet, Küme Evleri, 1. 1/ ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Pr. Dr. İskender Sayek (Çankaya), Yangın ve 89 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Akdeniz Mahallesi, 1623, 1618, 1601, 1613, 1606, Turunçlu, Şükrü Güçlü, 1617, 1611, 1603, 1604, 1608, 1610, 1619, 1612, 1607, 1620, 1609, 1616. ve 1615. Sokak, Armutlu Mahallesi, Hacı Durmuş, Tepecik, Turunçlu, Timur, Şükrü Güçlü, Sabahattin Ezer, 1553, 2. Nergis, 2. Güven, Can, 1565, 1574, 1566, 1564. ve Bulunamayan Sokak, Harbiye Mahallesi, 4201, Atatürk ve 4809. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Armutlu Mahallesi Salkım Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Armutlu Mahallesi, 1578, Bucak, Develi, Hacı Durmuş, Nergis, Salkım, Turunçlu, Ufuk, Öz, 1560, Sabahattin Ezer, 1557, 1562, Bayırlı, 1558, 1551, 2. Nergis, 1561, 1563, Can, 1574, 1566, 1564. ve 1559. Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi, Rüzgar 1, Tepe 1, M. Ferit Gül, Yeşil 3, Yolcu, Çınar, İnci, İnönü 7, Şeyh Dahir, Kızılay 1, Seyran 1, Umut 2, Yonca, Çam 1, Özgür 3, İpek 1, 75. Yıl Cumhuriyet, Göktepe, M. Ferit Gül (Turunçlu), Defne 4, Başak 1, Şeyh Dahir (Turunçlu), Akar, Yokuş, Akçay, Site 1, Ziyaret, Doğuş, Akasya 4, Arı, 2211, 2213, 2231, 2232. ve 2234. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Mazmanlı, Küçükger Mezrası, Yücekışla Mezrası, Kanlıören Mezrası, Mazmanlı/2, Mazmanlı/6, Yücekışla Mezrası/2, Küçükger Mezrası/1, Mazmanlı/4, Mazmanlı/5, Yücekışla Mezrası/1, Mazmanlı/3 Sokak, Akkülek Mahallesi Halallar Mezrası, Akkülek, Akkülek/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Balarmudu Mahallesi Balarmudu, Balarmudu/11 ve Balarmudu/21 Sokak, Dedeçınar Mahallesi Dedeçınar, Gökçeoğlu ve Dedeçınar/1 Sokak, Kamışlar Mahallesi Kamışlar, Beş Evler ve Hocanın Çiftliği Sokak, Narlıhopur Mahallesi Küme Evleri Çiftlik Mevki ve Narlıhopur Sokak, Saylak Mahallesi Saylak, Petrol, Celiller ve Saylak/12 Sokak, Söğütlüöz Mahallesi Söğütlüöz, Zeyneler, Küme Evler ve Toklucular Çiftliği Sokağa 13: 00-16: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 351, Kanal Sokak, Yeni Mahallesi Güvercin, Zeytin Dalı, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Kırlangıç, Mustafa Paşa, Nurdağı, Saka, Serçe, Seyhat, Şehit Erdil Hançer, Amanos, Aslan, Bülbül, Kılıçoğlu, Sünbül, İskenderun, İskenderun, Kırlangıç/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 769 Sokak, 2. Caddeye 13: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesi, Akar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay, Barış, Cumhuriyet ve Neşe Sokak, Hıdırbey Mahallesi Atatürk, 6951, 6961, 6962, 6964, 6952, 6958, 6960, 6968, 7184. ve 7651. Sokak, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1, Ay ve Kapısuyu/4 Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651, 7652, 7654, 7655, 7666, 7656, 7663, 7665. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/6 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Bostan, Yonca, Çamlıca, Çedenelik, Ülkü, Alpaslan Türkeş, Aralık, Şehit Bahtiyar Karaca, Belediye, Ege, Faik Pınar, Hastane, Kale, Kamelya, Lale, Melek, Vali M. Lütfullah Bilgin, Nergis, Ptt, Tayfur Sökmen, Yokuş, Çiğdem, Çınar Dibi, Aşık, Demirci, Fevzi Çakmak, H. Uğur Ballı, Menekşe, Şehit Muzaffer Atmaca, Yıldırım, Atatürk/1, Fevzi Çakmak/3, Fevzi Çakmak/2, Atatürk/4, Atatürk/2, Ptt./1, H. Uğur Ballı/1, Yıldırım/2, Atatürk/3, Fevzi Çakmak/1, H. Uğur Ballı/2, Yıldırım/1 ve Fevzi Çakmak/4 Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Hüseyin Dağıstanlı, Eller, Gonca, Gündüz, Merkez, Müftü Ali Yılmaz, Sakarya, Tekel, Yusuf Şerifoğlu, İstiklal, Hüseyin Dağıstanlı(Tutlubahçe), Atatürk/6, Kurtuluş/15 Kurtuluş_1, Kurtuluş/10, Kurtuluş/12 ve Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesi, Atatürk, Atmaca, Beyoğlu, Gül, Tayfun Kızılkaya, Yasemin, Yavuz Selim, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Gonca, Atatürk/1, Tayfun Kızılkaya/11 ve Atatürk/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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