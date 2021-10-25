Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 25. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Arpaderesi Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi Atatürk, 14, 15, ve 8215. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, 421, Çekmece, 75. Yıl, Çekmece (Pınarbaşı), 317, 484, 473, 469, 358, 409, 475, 403, 423, 310, 404, Çekmece (Yeşilkent), 467, 307, 408, 10, 301, 300, 302, 304, 347, 468, 401, 424, 477, 352, 354, 418, 331, 474, 313, 315, 316, 75. YIL (Yeşilkent), 321, 402, 314, 415, 406, 479, 419, 425, 487, 476, 318, 413, 378, 407, 405, 306, 471, 410, NAZIM HİKMET, 140, 547, 422, 342. 343, 344, 345, 346, 348, 349, 353, 355, 356, 357, 376, 396, 416, 417, 420, 428, 470, 472, 485, 486, 305, 207, ULUS, 405/1, Bulunamayan ve, 59. Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çaylı Mahallesi Kiremit Ocağı, Şht. Muhsin Ataç, Cennet Ana, Müftüler, Sayıl, 210 Nolu, Çapar Ahmetli, Fırat, Ağalar, Mercan Çıkazı, Yavuz Selim, 219 Nolu Sokakları ile Ocaklı Mahallesi Kiremit Ocağı, 320 Nolu, 316 Nolu Sokağa 11: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı9, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı2 ve Aşağıkarafakılı14 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 178, 177 ve 178/2 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Karataş Mahallesi 1 Nolu Sokak Dağınık Evler, Coblan Küme Evleri, 3 Nolu Sokak, 2/1 Sokak, 2 Nolu Sokak, Delibekirli Yolu Üzeri ve Karataş/6 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Topboğazı Mahallesi Topboğazı ve Topboğazı/2 Sokağa 11: 00-14: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesi, Akar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay, Barış, Cumhuriyet ve Neşe Sokak, Hıdırbey Mahallesi Atatürk, 6951, 6961, 6962, 6964, 6952, 6958, 6960, 6968, 7184. ve 7651. Sokak, Kapısuyu Mahallesi Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1, Ay ve, Kapısuyu/4 Sokak, Vakıfköy Mahallesi, Atatürk ve 6812. Sokak Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651, 7652, 7654, 7655, 7666, 7656, 7663, 7665. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/6 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi, 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve, Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 2 ve Güzelyurt 1 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Çamlıca, Şehit Bahtiyar Karaca, Faik Pınar, Hastane, Vali M. Lütfullah Bilgin, Menekşe, Atatürk/1, Atatürk/4, Atatürk/2 ve, Atatürk/3 Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Eller, Gündüz, Sakarya, Tekel, İstiklal, Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1 ve, Kurtuluş/14 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi ve Hisarcık Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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