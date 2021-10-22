Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 24. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesine 9: 00-12: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Sümerler Mahallesi, Harbiye, Nilüfer, Şehit Zeyno Güzelkokar, 1677. ve, 1681. Sokak, Dursunlu Mahallesi, 1953, 1813, Cumhuriyet 2, Harbiye, Mustafa Kemal, Vatan 1, Yunus Emre 1, Çıkmaz 1, İnönü 2, 1815, 1817, 1818, 1823, 1821, 44400, 1806, 1812, 1802, 1816, 1824, 1811, 1819, Dere 1 ve, 1840. Sokak, Harbiye Mahallesi, Atatürk (Defne), Vali Sami Oytun, 4140, Ahmet Taner Kışlalı 1, Harbiye ve, Aydın Sokak, Aşağıokçular Mahallesi Aşağıokçular Sokak, 2102, Zümrüt, Derviş Duran, Güzelyurt, Uzun, Atatürk 2, Kurtuluş 1, 5. Çıkmaz, Evren, Kirkizoğlu, 2115, Harbiye, Ahmet Açıkgöz, Suphi Açıkgöz, Açıkgözler, 2109, Uğur Mumcu 1, 2106, Künefeci, 2107, Alkan, Kamil Yiğit, Necim Mansuroğlu Yeşil, Günaylar, Dipkan, Bulunamayan, Uğur Mumcu 6, Çınar 1, 2117, 2116, 2110, Bakır, 2111, Nehir 3, Nedim Karanlık, Mahmut Çıtanak ve, 2132. Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi 51. ve 55. Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel ve Kent Sokağa 13: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi, 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve, Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 2 ve Güzelyurt 1 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokaklara 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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