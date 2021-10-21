Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 23. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi 408, 21, 402, Şükrü Balcı, 404, 75. Yıl ve 431. Sokak, Aksaray Mahallesi 75. Yıl, Şükrü Balcı, 15, 24, 23, 22, 21 ve 58. Sokak, Saraykent Mahallesi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 75. Yıl ve Şükrü Balcı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kisecik Mahallesi, Yavuz Selim, Avşar, Ali Can, Derviş, Değirmen, Aydınlı, Köse, Atatürk, 2026, 2027, Yavuz Selim/1 ve Aydınlı/3 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu(Şarkonak), Demet, 337, 544, Akdeniz, 523, 524, 525, 390, 500, 536, 531, Akdeniz(Mustafa Kemal), 360, 359, Yarıkkaya, Şirin, 346, 377, 410, 420, 405, 341, 344, 357, 361, 362, 367, 378, 379, 381, 402, 334, 335, 350, 363, 366, 376, 387, 345, 365, 368, 353, 355, 373, 375, 393, 408, 411, 392, 404, Nisani Çapar, 542, 534, 510, 526, 548, 537, 547, 533, 540, 546, 535, 543, 542/2, 549/1, 542/1, 395, 366/1, 396, 380/1, 415, 380, 367/1, 404/1, 336/1, 338, 384, 542/3, 347, 364, 400, Şarkonak/26, 542/4 ve Şarkonak/28 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet, Okul, Şahin, Okul/2 ve Okul/1 Sokağa 9: 15-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı, Gökmeydan, Üçgüllük, Beyköyü, Derekuyu, Gülcihan ve Kurtbağı Mahallesine 10: 30-12: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Çerçikaya Mahallesine 10: 30-12: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahalesi, Atatürk, 24, 21, 22, İnönü, Nehir, 19, 20, 8210. ve Atatürk 11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4632, Dokuz Sultan, Erler, Gümüşgöze Yolu, Güvercin, 4824, Ekinci, Mezarlık, Yedi Sultan, Çamlık, Dokuz Sultan (Karyer), 4620, 4633, 4634, 4638, Erler (Yukarı Harbiye), Fidan (Yukarı Harbiye), Harbiye (Yukarı Harbiye), Mozaik 1, Nebi Yunus, Yamanlar, Çiçek 1, Toros, Egemenlik, Sinanlı (Esenbulak), 4728, 4711, 4713, 4714, 721, 4723, Bilge, Gül, Hatip, Havuz, Hurmalı, Sinanlı 1, Şair, 4709, Turhan Emeksiz, 4720, 4725, 4705, 4631, 4823, İstanbullu, 4630, 4637, Cinnah, Fırat, Meşe, Şehit Mehmet Duman, 4706, 4716, 4724, Harbiye 1, Meriç, Seyhan, Hatay, Rüzgar (Karyer), 4323. Sümer, Sinanlı, Zambak, Fidan, 4708, 4710, 4732, Sümer (Yukarı Harbiye), 4825, Rüzgar, 4429, Atlas, Harbiye, 4321, 4617, 4715, 4427, 4643, 4622, 4436, 4729, 4434, Akdeniz, 4727, 4442, 4636, 4424, 4730, 4640, 4431, 4639, 4438, 4707, Sümbül 2, 4329, 4718, 4719, 4432, 4614, 4626, 4331, 4433, 4644, 4623, 4447, 4642, 4712, 4717, 4731, Mezbaha, 4622/1. ve 5032. Sokak, Yeşilpınar Mahallesi, 34, 10, 3, 6, 1, Yeşilyurt, 7, 31, 33, 32, 40, Akdeniz, 5662. 5663, 5666, 5670, 5677, 5675, 5676, 5685, 5692, 5701, Akdeniz, Yeşilyurt, 5690, Bulunamayan ve 5672. Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 2, 785 ve 789 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle, 2, 25, Boğaz, Liman, Ova, Nazım Hikmet Ran, 173, 160, 172, 176, 177, 175, 178, 672, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5855. ve Liman Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Meydan Mahallesi Sahil, Ali Silmen Ekşi, 5267, 5269, ve Sahil/1. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni ve Bayır Sokağa 11: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şakşak Mahallesi Şakşak Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi, Atatürk, Çamlıca, Şehit Bahtiyar Karaca, Faik Pınar, Hastane, Vali M. Lütfullah Bilgin, Menekşe, Atatürk/1, Atatürk/4, Atatürk/2 ve Atatürk/3 Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Fatih, Karalar, Atatürk, Eller, Gündüz, Sakarya, Tekel, İstiklal, Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1 ve Kurtuluş/14 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Faik Pınar, Hastane, Atatürk/4, ve Atatürk/3 Sokağa 10: 00-13: 00 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk, Atatürk/6, Kurtuluş/15 ve Kurtuluş/14 Sokağa 13: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri