Elektrik Kesintisi

16. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi Menekşe, Mizan Çıkmazı, Nergis, Pınar, Saman Yolu, Serhat, Söğüt, Ufuk, Yaprak, Yavuz Sultan Selim, Yunus Emre, Zümrüt, Çağla Çıkmazı, Çağlayan, Çınar Çıkmazı, Çiftlik Çıkmazı, Şahin Tepesi, Şht. Muhittin Okay, Şht. Murat Yanaray, Akıncı, Atatürk, Cumhuriyet, Damla, Defne, Erenler, Fatih, Gül, Karanfil, Ahi, Akasya, Aydın, Ceylan, Cumhuriyet (Karaksı), Ensar Çıkmazı, Erenler (Karaksı), Güzide, Işık, Kalender, Mevlana, Papatya, Safa, Servet, Yavuz Sultan Selim (Karaksı), Zirve, Şht. Cemal Arzu, Kıvrım, Lale, Zeybek Deresi, Maran, Meşe, Huzur, Baraj Yolu, Burcu, Çamlık, İpek, Gazi, Akyol, Cihangir, Gülistan, Hilal, Osmaniye Sedef, Mehmet Cemil Dokuzoğlu, Dilek, Polat, Tepe, Yayla, Yeşim, Çiçek, Şht. M. Ali Karaköse, Bahar, Tomurcuk, Karderesi, Şht. Muhittin Okay/1, Mevlana 1 ve Burcu/1 Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi, Yıldırım, Kışla, Cami, Okul, Cami/4, Tahtaköprü/2, Tahtaköprü/1ve Yıldırım/6 Sokak Uzunaliç Mahallesi İrebe, Dönmezler, Balcılar, Saygılılar, Orta ve Uzunaliç/2 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Karaali Mahallesi, 1, 2, Cumhuriyet, İnönü, 2. (Atatürk), Karaali, Atatürk, Birinci, 4, 1032, Kuyucak Keskinler/3, Birinci/4 ve Karaali/3 Sokağa 9: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesi Yazı Sokağa 9: 30-12: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Avcılarsuyu Mahallesi Sıradaşlar Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 22, 7. ve Nehir Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi Zafer 1, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), İstiklal 3, 14, 19, Nihat Matkap, Atatürk 12, Mezarlık 2, Ziyaret 4, 8526, 8523, 8518, 8514, 8513, 8503. ve 8537. Sokak, Sinanlı Mahallesi Sinanlı ve 8410. Sokak, Karşıyaka Mahallesine 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çaylı Mahallesi Kiremit Ocağı, ŞHT. Muhsin Ataç, Cennet Ana, Müftüler, Sayıl, 210 Nolu, Çapar Ahmetli, Fırat, Ağalar, Mercan Çıkazı, Yavuz Selim, 219 Nolu Sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahelievler Mahallesi Zümrüt, Hızar, Topaloğlu Sokak, Mahmutlu Mahallesi Piri Reis, Temizler, Özgün, Haliller, Ömer Bölükbaşı Sokak ile Yeni Mahalle Fuzuli, Kırmıtlı, Muhtar Ahmet Salih Özsoy, Orhan Kemal, Özsoylar, İsmail Efendi, Faik Ahmet Barutçu, Uzun Hasanlı, Kumrular, Lütfi Hoca, Akınlar, Akyollar, Gül Ağacı, Anılar, Karanfil Sokaklarına 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Derviş Paşa Mahallesi, 209, 156, 275, Karşıyaka, Sanayi, Çevreyolu, 158, 165, 315 ve 209/1 Sokak, Girne Mahallesi, Hastane, Bintaş ve 134 Sokak, Akbez Mahallesi, Hasanceli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şirin, Farabi, Hassa, Oğuzhan, Av. Mehmet Doğan, Selimiye, Elbeyli, Yeni, Çam, Çiçek, Turgut Özal, Tahtakale, Söylemez, Değirmen, Gülpınar, Yüksel, Karadayı, Belediye (Salmanuşağı), Cumhuriyet, Fatih, Karabekir, Mezarlık, Namık Kemal, Sağlık, Selahaddin Eyyubi, Metehan, Kanuni, Kızılelma, Hoca Ahmet Yesevi, Hassa (Yeni), Yayla, Yağmur, Merve, Çirkin, Cinolar, Hüseyin Kömürcü, Gazel, Sefa, Gülmez, T. Korkmaz, Osman Aşık, Akalan, Şehit P. Er Ömer Kömürcü, Aşık, Ökkeş Döner Hoca Ahmet Yesevi (Zafer), Mehmet Pat, Köroğlu, Fevzi Çakmak, Harun Reşit, Kasap, Turgut Özal (Zafer), Camii, Doğan Güreş, Şıhefendi, Kardelen, İğdeli, Vakıf, Adnan Menderes, Dişçiler, Yavuz Sultan Selim, Sevdalı, Yurt, Çavuş, Şehit J. Kom. Onb. Ali Gök, Güven, Kargagediği, Abacı, Değirmen (Salmanuşağı), Kale, Okul, Atilla, Alparslan, Yunus Emre, İnönü, Dağlıoğlu, Beyazıt Bestami, Kültür, Tunahan, Müjde Elif Yunus, Şehit P. Astsubay Üst Çvş. Halil Kara, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Yaşar Kaya, Mevlana, Ay, İsmail Soylu, Öz, Çiğdem, Sümbül, Lale, Gökkuşağı, Uluyol, Kilis, Papatya, Çimen, Nergis, Cebesoy, Türkistan, Yakut, Zümrüt, Abdurrahman Demirel, Koza, Pamuk, Yaşar, Kurs, Güzel, Şehit Polis Murat Kaya, Harezmi, Molla Gürani, Kıbrıs, Ziya Gökalp, Koca Yusuf, Çiftçiler, Günebakan, Lalezar, Güneş, Sancak, Tomurcuk, Doğan, Kemaliye, Şener, Şen, Yıldırım, Kılınç, Kiraz, Önder, Çağla, Gündoğdu, Kuşçular, Gülveren, İpek, Kılıç Dede, Horasan, Batuhan, Karpuzcular, Vezir, Rüstemler, Müftüler, Narlıbahçe, Cebeci, Eftalya, Recep Tayyip Erdoğan, Akbez/22, Akbez/11, Akbez/3, Akbez/42, Akbez/14, Akbez/20, Akbez/4, Akbez/13, Akbez/23, Akbez/41, Akbez/39, Akbez/17, Akbez/19, Akbez/16, Akbez/40, Akbez/6, Akbez/43, Akbez/38, Akbez/53, Akbez/8, Harun Reşit 1, Akbez/28, Akbez/31, Akbez/18, Yurt/1, Akbez/49 ve Akbez/26 Sokak, Aşağıkarafakılı Mahallesi, Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı25, Aşağıkarafakılı13, Aşağıkarafakılı1 Aşağıkarafakılı10, Aşağıkarafakılı9, Aşağıkarafakılı29, Aşağıkarafakılı8, Aşağıkarafakılı34, Aşağıkarafakılı33, Aşağıkarafakılı2, Aşağıkarafakılı14, Bintaş Mahallesi, Bintaş, Bintaş 7, Bintaş 8, Bintaş 10, Bintaş 5, Bintaş 4, Bintaş 2, Bintaş 3, Bintaş 11, Bintaş 13, Bintaş 6 ve Bintaş/1 Sokak, Çınarbaşı Mahallesi, Çınarbaşı, Çınarbaşı/5, Çınarbaşı/10, Çınarbaşı/15, Çınarbaşı/8, Çınarbaşı/11 ve Çınarbaşı/17 Sokak, Gazeluşağı Mahallesi, Gazeluşağı, Gazeluşağı/2 ve Gazeluşağı/3 Sokak, Koruhüyük Mahallesi, Koruhüyük, Koruhüyük/1 ve Koruhüyük/5 Sokak, Sapanözü Mahallesi, Sapanözü, Çakalbükü Mezrası, Sapanözü/5, Sapanözü/4, Sapanözü/6, Sapanözü/8, Sapanözü/7 ve Sapanözü/3 Sokak, Yeniyapan Mahallesi, Yeniyapan ve Yeniyapan/1 Sokak, Haydarlar Mahallesi, Mehmetbey, Karahasan, Güdükali Mezrası, Haydarlar, Güdükali Mezrası/1, Haydarlar/2 ve Güdükali Mezrası/2 Sokağa 11: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Mimarsinan Mahallesi 2, 785 ve 789 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Adabucak Mahallesi, Nuri Güneş, 12, 8, 9, Zahide Kuday, 2, Reşit İhsan Bahadır, 11, 3, 4, 5, 6, Tayfur Sökmen, 13, 2405, 2407, 2408, Sokak, Bağlar Mahallesi, Meryem Zor, Bülent Bahadırlı, 258, Atatürk, 291, Ayten Çalım, 300, Hakan Kurtulan, 301, Mimar Sinan, 120, Turgay Güdük, Hakan Çalım, Mehmet Ali Şamlıoğlu, 298, 296/1, Üniversite, 854, 469, Zeytindalı, Oğulcan Tuna, 272, 297, 298, 300, 301, 120, Sokak, Bahçelievler Mahallesi, 333, 311, 323, 306, 325, 316, 330, Oğulcan Tuna, Kardelen, 316/1, Üniversite, 478, 316/2 346, Batı Kardelen, 323, Sokak, Bayır Mahallesi, Şehit A. Kadir Erkan, 64, 65, 66, Şeyh Abdurrahman, 63, Nuri Güneş, Dr. Yahya Kanbolat, 2058, 66./1, 2219, Sokak, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Habil Bahadır, Cengiz Topel, 5. Çıkmaz, 242, 2. Ekerler, 243, Belediye Kapalı Pasajı, Buğday Pasajı, Kasaplar Çarşısı ( Belediye Pasajı ), Cumhuriyet, Tayfur Sökmen, Fevzi Çakmak, 239, Atatürk, 2. Eski Sanayi, Eski Sümerbank, Ekerler Pasajı, 238, Kuyumcular, 241, Çarşı, Eski Sanayi, Sait Pakin, 240, 244, 245, 242, 239, Sokak, Değirmenkaşı Mahallesi, 253, Şehit Metin Şahin, 1. Menekşe, 2. Menekşe, 247, 249, 257, Sait Pakin, Hacı Ahmet Şanverdi, Menekşe, 246, 250, Ömer Şahsuvar, 254, Şehit Bülent Narlı, Azize Yumuşak, Tahir Yumuşak, 1. Ekerler, Karaca, Hacı Halil Bahadırlı, Kıraç, Ahmet Taş, 6. Çıkmaz, Jandarma, 7. Çıkmaz, İsmail Vural, 255, Mustafa Kuday, 256, 9. Çıkmaz, Yeni, 265, 268, 1. Jandarma, 248, Atatürk, Abdo Ersürer, 267/1, 872, 874, 875, 877, 879, 880, Sokak, Esentepe Mahallesi, Hacı Ahmet Şanverdi, 350, 1. Şanverdi, 268, Şehit Metin Şahin, Karaca, Şanverdi, 358, Ali Sille, 348, 746, 747, Sokak, Fidanlık Mahallesi, 1. Süs 2. Süs, 44, 45, Nuri Güneş, 42, 40, 3. Süs, Tayfur Sökmen, 38, 43, 39, Albay Şükrü Kanatlı, Şehit Murat Özeker, 41, 1. Turan, 52, Sanayi, 46, 47, 48, Saliha Dereceli, Gündüz, 2. Gündüz, 1. Gündüz, 3. Gündüz, 50, 51, Turan, Mehmet Taş, 53, 54, Şehit Fahri Koç, 56, 57, 58, Şeyh Abdurrahman, Fahura, Bahadır, Oğuzhan, 457, Sokak, Gültepe Mahallesi, Sait Pakin, 2. Jandarma, 397, Tayfur Sökmen, Sokak, Kurtuluş Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 30, 31, Şehit Rıfat Sinirli, Nuri Güneş, 22, 33, 27, 28, Turgut Özal, Reşit İhsan Bahadır, Hüseyin Şanverdi, 23, 24, 25, Sokak, Pınarbaşı Mahallesi, Kadriye Alyar, Rıfat Bahadırlı, Hüseyin Çolak, 377, 378, 379, 380, 396, Sait Pakin, Hacı Ahmet Şanverdi, 373, 370, Ahmet Okyay, 372, 374, Osman Bahadırlı, 395, 360, 363, 364, Pınarbaşı/1, Sokak, Yeni Mahalle, Muhammed Ali Karakuş, 153, 146, Hamit Öcal, Şemsettin Mursaloğlu, 103, Aziz Keser, 159, 109, 105, 163, 167, 169, 170, Mehmet Akif Ersoy, Albay Şükrü Kanatlı, Ahmet Uyan, Atatürk, Dervişoğlu, 106, 107, 110, 156, 168, Mehmet Belkız Büyükvelioğlu, 162, 164, 165, 166, Dr. Nihat Kural, 161, 157, 159/1, Muhsin Yazıcıoğlu, 1478, Murat Yelliz/1, 159/2, 1727. Gençlik, 166./1, Sokak, Yenişehir Mahallesi, 221, 226, 207, 210, 200, Recep Tayyip Erdoğan, 208, Abdurrezzak Alkan, 201, Kale, 206, 214, 219, 216, 204, 170, 218, Org. Atilla Ateş, 209, 1. Okul, 220, 205, Karakol, 215, Gençlik, 212, Güneşko, 211, Eski Göl Yolu, 202, 203, 4. Çıkmaz, 1. Cami, Cilvegözü Yolu, 422, 424, 423, 425, Çayırgah, 1665, 1694, 1695, 1705, 1716, 1722, 316, Kale/1, Sokak, Yeşilova Mahallesi, Okul, 2. Sokak, Cüdeyde Mahallesi, Akyayla Mahallesi, Saray, 3903, 3904, Sokak, Alakuzu Mahallesi, Merkez, Bağlar, Tıkırığlu, 6161, 6162, 6153, 6154, 6157, 6158, 6159, 6160, 6163, 6164, 6165, 6166, 6170, 6171, 6172, 6174, 6175, 6176, Merkezalkuzu, Sokak, Beşaslan Mahallesi, Cilvegözü Mahallesi, İbrahimpaşa, Merkez, Tanpon Bölge, 4352, 4353, 4354, 4356, 4358, 4359, 3019, Sokak, Çakıryiğit Mahallesi, Gültepe 1, Yıldız, Gündüz, Vatan, Gültepe 2, 3010, 3013, 3014, 3015, 3018, Sokak, Fevzipaşa Mahallesi, Şehit Adnan Göçer, Şehit Adnan Göçer (Yukarı), 4210, Sokak, Harran Mahallesi, 7, 8, Güverada, Tahafuzhane, 1, 2, 4. 5, 3, 6, E-5 Karayolu/Harran, Ertuğrulgazi, 3201, 3202, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3220, 3222, 3229, 3216, Harran Mah/6, Harran Mah/7, 44199, Harran Mah/3, Harran Mah/5, Harran Mah/4, Harran Mah/1, Harran Mah/2, Harran Mah/8, Sokak, Kuşaklı Mahallesi, Merkez, Oğulpınar Mahallesi, Merkez, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4061, 4062, 4065, 4068, 4069, 4064./1, Merkez/2, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Adabucak Mahallesi, 9, 10, 11, 16, 14, 20, 2 Yeni Sanayi, Bağlar Mahallesi, 293, 294, Fidan Zor, Meryem Zor, Bülent Bahadırlı, 297, 270, 271, Hasan Nasif, 272, Nihal Şimşek, 274, Kemal Baz, 276, 277, 278, Nihat Özdemir, 287, Fevzi Tecirli, 279, Şehit Yusuf Sural, 289, 290, 258, Şehit Polis Mehmet Sert, Atatürk, 288, 291, 292, Ayten Çalım, 120, 269, Vahit Altuntaş, Mahmut Ekmen, Hakan Çalım, 280, 283, Mehmet Ali Şamlıoğlu, 286, 296/1, Oğulcan Tuna, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 284, 287, 291, 297, 286. 279./1, Bahçelievler Mahallesi, 324, 287, Fevzi Tecirli, 312, Mahmut Ekmen, Mehmet Koray Cunedioğlu, Hasan Nasif, 311, 317, Yeni, 273, 306, 308, 313, 310, 328, 309, Şehit Yusuf Sural, 316, Oğulcan Tuna, Batı Kardelen, 309./1, Bayır, 1968, Cumhuriyet Mahallesi, Eski Sanayi, Değirmenkaşı Mahallesi, 263, Hüseyin Ozan, 261, 264, 262, 257, Şehit Bülent Narlı, Tahir Yumuşak, Karaca, Hacı Halil Bahadırlı, Mahmut Ekmen, 266, İbrahim Yalçınkaya, 7. Çıkmaz, Yeni, 260, 265, 267, 268, Atatürk, 267/1, 877, 880, 258, Sokak, Esentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Mustafa Ayaz, 351, 352, 267, Mahmut Ekmen, Dilim, 350, 268, 265, Şanverdi, 358, 357, 349, 266, 349, 356, 359/1, Sokak, Fidanlık Mahallesi, 53, Fahura, Kurtuluş Mahallesi, Faruk Cengiz, Sedat Pişen, 172, Hamit Öcal, 196, Uncu, 199, 195, Osman Gazi, 176, 182, 183, 184, Hazreti Hamza, 114, 186, Şehit Cüneyt Güder, 187, 188, Kuran Kursu, Mehmet Belkız Büyükvelioğlu, Aydınlık, 189, 190, 191, 192, 193, 194, Aziz Keser, Kemal Akıncı, 186/1, 625, Muhsin Yazıcıoğlu, 852, 858, 1873, 1875, 1888, 1889. 1890, 858./1, 195./2, Sokak, Mustafa Kemal Mahallesi, 22, Hüseyin Şanverdi, Sokak, Pınarbaşı Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeni Mahalle, Muhammed Ali Karakuş, 141, 142, 153, 154, 137, 129/1, 135, 136, 138, 146, Hamit Öcal, Şemsettin Mursaloğlu, 103, Aziz Keser, 2. Çıkmaz, 121, Yusuf İşgör, 150, 159, 119, Fehmi Karaca (123), 158, 109, 105, 122, 125, 127/1, 130, 143, 148, Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç, Ahmet Hamdi Bozkaya, Faruk Cengiz, 104, Ahmet Uyan, Atatürk, Dervişoğlu, 106, 108, 113, Murat Yelliz, 128, İbrahim Yaşar, 152, 168, Nedire Kuvvet (Harık), Mehmet Belkız Büyükvelioğlu, 116, 140, Dr. Nihat Kural, Atike Hanım, 115, 117, Şehit Cüneyt Güder, 131, Ahmet Ceyhan, Mehmet Ali Diken, Şehit Yusuf Sural, Halil Erdemci 147, Ticaret Lisesi, 149, 155, İstiklal, 161, 114, 159/1, 127, Reyhan, 118, 430, Azerbeycan, 114/1, 725, 726, 727, 728, 426, Muhsin Yazıcıoğlu, 853, 856, 1427, 1430, 1433, 1442, 1449, 1463, 1464, 1470, 1651, 114./1, Murat Yelliz/1, 159/2, Aydınlık, Faruk Cengiz/1, 150./1, Sokak, Yenişehir Mahallesi, 221, 225, Cumhur, 224, 226, 228, Yeni Cami, 229, Recep Tayyip Erdoğan, 230, Adnan Menderes, 234, Kuzey Kıbrıs, 237, 227, Abdurrezzak Alkan, 213, Kale, 214, 219, 216, 235, 170, 218, 1. Okul, 220, 223, 233, Karakol, 215, 232, Eski Göl Yolu, 1. Mezarlık, 217, 4. Çıkmaz, 1. Cami, 422, Muhsin Yazıcıoğlu, İstasyon, 236, 2. Mezarlık, 851, Dağ, 450, 1654, 1662, 1665, 1673, 1679, 1680, 1681, 1694, 1695, 1698, 235/1, Kale/1, 215./1, 226/2, Sokak, Yeşilova Mahallesi, 2. Okul Sokak, Akyayla Mahallesi, 3904, Sokak, Alakuzu Mahallesi, Bağlar, Sokak, Beşaslan Mahallesi, Cilvegözü Mahallesi, Çakıryiğit Mahallesi, Göktepe Mahallesi, Harran Mahallesi, Güverada, 1, Sokak, Kuşaklı Mahallesi, Oğulpınar Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yenişehir Mahallesi, Cilvegözü Yolu, Çayırgah, Sokak, Yeşilova Mahallesi, Beşaslan Mahallesi, Gazimursel Mahallesi, Merkez, 3602, Sokak, Göktepe Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağaracık Mahallesi Ay, Barış ve İstiklal Sokağa 9: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi, 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 2 ve Güzelyurt 1 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokaklara 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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