Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 14. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak Apaydın Mahallesi Übeydiye Sokak, Demirköprü Mahallesi, Yurtsever ve Avsuyu-Bohşin Yolu Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Hürriyet, Küme Evleri, 1. 1/1. ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi 32, 29, Atatürk, 25, 26, 27, 103 ve 33 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 22, 7. ve Nehir Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Orta, M. Kemal Duduoğlu, Seher, Susam, Çankaya, Özsoy, Şenel, 1 Nolu Çiftçi Yolu, Alkan, Arif Özkök, Cami, Dede Yalçın, Değirmen, Fakıoğlu, Fatih, Güneş, Hacı Ahmet, Gökalp, Karaca, Nergis, Pınar, Çay Küme, Balcılar, Veysel Karani, Canlar, Özge, Özdal, Gözübenli, Aybüke, 713 Nolu, 748 Nolu, 715 Nolu, 716 Nolu, Arslan Çıkmazı sokak ile Karakese Mahallesi, Tuna, Türkistan, Yunus Emre, Ötügen, Şahin, Şen, Şeyh Şamil, Alparslan Han, Atatürk, Ateş, Balcı, Can, Cengiz Çıkmazı, Erciyes, Gazi, Hüsamlı, Koca Yusuf, Kurnaz, Menekşe Çıkmazı, Payas, Akasya, Aktaş, Albayrak Çıkmaz, Arık, Bayrak, Cami, Cihan, Ergenekon, Fatih, Gazi Osman Paşa, Hacı Abit, Hilal, Kaba, Kılınç Çıkmazı, Kürşat, Küçük Çıkmaz, Mevlana, Pekmezci, Pınar, Soylu, Topçu Çıkmazı, Zobu Çıkmazı, Özcan Çıkmaz, İlyas Çakır, İstiklal, Taşkent, Ç. Huzur, Sağlık, Alparslan Türkeş, Bülbül, Derebahçe Çıkmaz, Gökdere Çıkmaz, Işık, Kızılay, Lale Çıkmazı, Turan, Yıldız Han, İlk Kurşun, Toros, Şeker, Şehit Yusuf Can, Bağlar, Eyüpoğlu Çıkmaz, Gül Çıkmazı, Kafkas Çıkmaz, Kuru Dere, Plevne, Boso, Yılmaz, Çiftçi, Göktürk, 709 Nolu, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl sokak ile Konaklı Mahallesi, Konaklı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle 21, Abdülkerim Yorgun, Ahmet Rasim, Güney, Liman, Ova, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet Ran, 170, 165, 47, Dibek, Süs, 171, 168, 169, 2. Ova, 672, 5818, 5827, 5832, 5835, 5840, 5855, Liman ve 5828. 1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mızraklı Mahallesi Camus, Karşıyaka, Serintepe, Yüksek, İnönü, Şahin, Gezici, Ziyaret, Aslan, Havuz, Hamali, Zühür, Ehlikeyf, Demir, Yoğun, Zeyfe, Batus, Dal, Derviş, İnönü (Uğur Mumcu), İnönü (Cumhuriyet), 730, 3912, 3913, 3914, 3915, 3918, 3926, Mızraklı/1 ve Gezici 1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mızraklı Mahallesi Camus, Belediye, Çiftlik, İnönü, Şahin, Mualla, Kuşalanı, Ziyaret, Çevik, Hamali, Zühür, Kanal, Keklik, Zeyfe, Mezarlık, Özbebek, Batus, Samsum, Yabancılar, Atik, İnönü (Uğur Mumcu), 3906, 3902, 3903, 3911, 3912, 3913, 3909, 3919, 3920, 3904, 3916, 3901. ve Mızraklı/1 Sokağa 11: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çaksına Mahallesi Ovacık Sokak, Karaköse Mahallesi, 1. Kayalık, Atatürk, Camii, Cumhuriyet, Deniz, Kurtuluş, Mehmet Karakurt, Çıkmaz, Ören, Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu, 2. Kayalık, Belediye, Dutlu, Ziyaret, İnönü, Ak, Yanıklar, Aşıkar, Mehmet Karakurt/3, Atatürk/41, Ziyaret/3, Kurtuluş/17, Deniz/1 ve Kurtuluş/18 Sokak, Güzelyurt Mahallesi Güzelyurt, Güzelyurt 2 ve Güzelyurt 1 Sokak, Leylekli Mahallesi Leylekli, Leylekli/4, Leylekli/9, Leylekli/1, Leylekli/6, Leylekli/5, Leylekli/11, Leylekli/3 ve Leylekli/12 Sokak, Aydınbahçe Mahallesi Şabanlı, Aydınbahçe, Karahasanlı, Şabanlı/1, Aydınbahçe/6, Aydınbahçe/3, Aydınbahçe/2, Aydınbahçe/5, Aydınbahçe/4, Aydınbahçe/7 ve Aydınbahçe/8 Sokak, Çakı Mahallesi Çakı, Çakı/3, Çakı/10, Çakı/12, Çakı/9, Çakı/8, Çakı/11, Çakı/7 Atatürk_1, Çakı/1, Çakı/6, Çakı/2, Çakı/4, Çakı/13 ve Çakı/14 Sokak, Gözlüce Mahallesi Gözlüce, Fenk, Gözlüce3, Gözlüce2, Gözlüce4, Fenk, Gözlüce5 ve Gözlüce1 Sokak, Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören, Ören/6, Ören/2 ve Ören/5 Sokak, Sebenoba Mahallesi Sebenoba, Sebenoba/22, Sebenoba/6, Sebenoba/23, Sebenoba/9, Sebenoba/4, Sebenoba/19, Sebenoba/15 ve Sebenoba/10 Sokak, Yeşiltepe Mahallesi Yeşiltepe, Kaleboğazı, Yarımca ve Kaleboğazı/1 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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