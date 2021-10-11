Elektrik Kesintisi

13. 10. 2021 Tarihinde Enerji verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve, Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve, Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Cebrail Mahallesi, 2. Bahçeli, Bahçeli, Cumhuriyet, 1. Bahçeli ve, Fatih Sokak, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet, Şehit Mustafa Sevgi, 2. İpek, 4. İpek, 1. İpek, 5. İpek ve 3. İpek Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Siteler, Bahar Kent, 1. Sokak, Eski Çengen Yolu, 2 ve 1 Sokaklara 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8., Nahırlı, 24., 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 25., 6. Çıkmaz, Kurtuluş 3, 8542., 8544., 8546. ve 8553. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi 4904., 4926., 940., 4941., Asım Gündüz, Mustafa Dağıstanlı, İnönü 4, Umut, Çetin Emeç, Özgür, 4803., 4937., Ümit 1, 4902., 4911. ve Ferah Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi Bilge, Havuz, Hurmalı, Sinanlı 1, 4725., Seyhan, Hatay, ve 4730. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi M. Kemal Duduoğlu, Dikilitaş, 734, 735 Sokak ile Karakese Mahallesi Çalışkan çıkmazı, Soylular, Kurudere, Uzunok, Çağlalık ve Payas Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Girne Mahallesi 83, Lise, Stadyum ve Bintaş Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Güzelce Mahallesi Güzelce Sokak, Karamankaşı Mahallesi Karamankaşı, Karamankaşı/2 ve Karamankaşı/1 Sokaklara 10: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı Çalışma çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Çağlalık Mahallesi, Çağlalık, Paşa Yaylası ve Fındık Yaylası Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6., 1., 4., 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5., 2., 3., Cumhuriyet Sokaklar ile Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliğine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tomruksuyu Mahallesi Uğur Mumcu, Ziyaret ve 1204. Sokak, Uzunbağ Mahallesi, Belediye, Delil, Erik, Ulus, Guli, Okul, Sümbül, Tepe, Antakya Samandağ, Çevlik, Çınar, 308, Büyükçat, Filiz, Nehir, Palamut, Ziyaret, Hızır, Elvan, Nilüfer, Uzun, Antakya-Samandağ, Kibrit, Ulus (Cumhuriyet), Uğur Mumcu, Neşe, Gül, Al, Meryem, Mezarlık, Çam, Yıldız, İstiklal, Cevher, Papatya, Şahin, Çiçek, Kadife, Meşe, Huzur, Stadyum, Mercan, Bahçe, Vatan, Zafer, Çoban, Ferah, Esen, Çimen, Saray, Ordu, Çay, Akasya, Değirmenbaşı, Menekşe, Ümit, Yasemin Pınar, Özgür, Karanfil, Konar, Mızraklı, Ulus (Yeni), 158-, Gazi-, Gelincik, 308-, 322-, 331-, 186, Irmak, 2555., 2559. ve Bağlar/1 Sokak, Fidanlı Mahallesi Atatürk, 95, 2703., 2705. ve 2713. Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi Şehit Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Camii/2, Kışlak/14 ve Yeni Camii/3 Sokaklar ile Arslanyazı Mahallesi Arslanyazı Sokak ve Ayışığı Mahallesi Ayışığı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve, Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14., Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri