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Elektrik fiyatlarında 'otomatik zam' dönemi iddiası

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Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, 14 Ekim'de EPDK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile enerji bedeli hesaplamalarında değişiklik yapıldığını ve değişiklik ile 'otomatik zam' olarak nitelenebilecek bir uygulamaya geçildiğini söyledi.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, 14 Ekim'de EPDK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararı ile enerji bedeli hesaplamalarında değişiklik yapıldığını ve değişiklik ile 'otomatik zam' olarak nitelenebilecek bir uygulamaya geçildiğini söyledi.

Elektrik fiyatlarında 'otomatik zam' dönemi iddiası
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