ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi Engin A. (19) 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi Engin A. (19) 'vücudundaki elektriği alsın' diye arkadaşları tarağından toprağa gömüldü. Engin A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.?yı toprağa gömdü. Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER

ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER

ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER

ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Aykut Kocaman Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ELEKTRİK AKIMINI KAPILAN İŞÇİYİ TOPRAĞA GÖMDÜLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:46:46. #1.12#