Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Olay Akhisar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Osman Baltacı'nın imdadına arkadaşları yetişti. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.