Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı - Haberler
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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay Akhisar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Osman Baltacı'nın imdadına arkadaşları yetişti. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı
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Haber: Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı - Haberler
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