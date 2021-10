Elden Ring İçin Yeni Detaylar TGS 2021'de Açıklandı

Tokyo Game Show 2021'de FromSoftware'in merakla beklenen oyunu Elden Ring için yeni detaylar paylaşıldı.

Elden Ring her ne kadar Tokyo Game Show 2021'de yer almasa da, oyunun geliştirici stüdyosu FromSoftware'den Yasuhiro Kitao, Famitsu x Dengeki TGS 2021 canlı yayınına konuk oldu ve burada oyunla ilgili yeni bilgiler verdi.

DualShockers'ın çevirip derlediği Elden Ring için yeni detaylar şöyle:

Kitao, Elden Ring'in karanlık fantezi elementleri içeren tipik bir FromSoftware oyunu olmakla birlikte, Souls oyunlarından birtakım farklılıklar içeriğini belirtti. Bu doğrultuda, Elden Ring'in sahip olduğu yeniliklerden biri oyunun açık dünya yapısı ve bu dünya içerisindeki birden fazla zindanın birbiriyle bağlı olması.

Oyunun açık dünyasında yer altı tünelleri gibi küçük ve orta çaplı zindanlar dışında Demon's Souls ve Dark Souls oyunlarındakine benzer "legacy dungeons" adlı büyük kaleler ve yapılar bulunuyor.

Oyuncular, Elden Ring'in geniş dünyasında Reima isimli atla dolaşacak. Bu at, zindanların içi haricinde ıslıkla açık dünyanın herhangi bir noktasında çağrılabilecek. Açık dünya oldukça büyük ve zindanlarla birlikte oyundaki bir diğer tehdit oluşturan yer fakat bu tehdit durumu zindanlardan farklı. Kitao ayrıca atın dövüşlerdeki rolüne de değindi. Oynanış fragmanında da gözüktüğü üzere ejderha gibi büyük düşmanlarla savaşırken at sırtında olmak büyük avantaj sağlayacak. Daha dar alanlarda ise yaya hareket etmek gerekecek.

Yasuhiro Kitao, Elden Ring'te "şimdi şu zindana gidin" şeklinde yönlendirme olmayacağını, oyuncuların tamamen özgür şekilde istedikleri zindana girip çıkabileceklerini belirtti. Bu özelliğin oyuncuların kaybolmasına neden olabileceğini ancak bu durumda da haritadan faydalanabileceklerini söyledi. Kitao ayrıca stüdyonun önceki Souls oyunlarından farklı olarak Elden Ring'te harita parçaları bulunacağını ve açık dünyanın bu parçaları buldukça bir bütün haline geleceğini ifade etti. Bu sayede oyuncular gidecekleri yerler hakkında daha önceden bilgi sahibi olabilecekler.

TGS 2021'de Elden Ring için paylaşılan yeni detaylar bunlarla sınırlı değil. Kitao bunlara ek olarak Elden Ring'in zorluk seviyesi ve geliştirme süreci hakkında da bilgi verdi. Elden Ring için "kolay" demesi halinde yalan söylemiş olacağını belirten Kitao, bununla birlikte oyunun sadece zor olmak için zor tasarlanmadığının altını çiziyor. Elden Ring'in tasarımının arkasında oyunda bir şeyler buldukça ve düşmanları alt ettikçe oyunculara başarma duygusu hissiyatı vermenin yattığını söyledi.

Öte yandan, oyunun zorluğunu hafifletmek adına birtakım yardım elementleri de mevcut. Örneğin, oyuncular yanlarına bir başka karakteri yardım etmesi amacıyla çağırabilecek. Buna ek olarak firmanın bir önceki oyunu Sekiro'da olduğu gibi Elden Ring'te de gizlilik sistemi yer alıyor. Bu, oyuncuların düşmanların arkasından tek darbe ile onları öldürebilmesine imkan sağlıyor ve yüz yüze oldukça zor olabilecek mücadeleleri biraz olsun kolaylaştırıyor. Zindanların zorlukları da birbirlerinden farklı olacak ve eğer bir oyuncu bir zindanda zorlandığı için ilerleyemezse buradan çıkıp daha kolay diğer zindanlarda önce seviye atlayıp daha sonra tekrardan zor olanları deneyebilecekler.

Yasuhiro Kitao son olarak Elden Ring'in geliştirme sürecinin takvime uygun olarak ilerlediğini ve beklentileri karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Elden Ring, 21 Ocak 2021′de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak.

?

The post Elden Ring İçin Yeni Detaylar TGS 2021'de Açıklandı appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri