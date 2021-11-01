ADANA (İHA) - Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da elbise dolabından 1 kilo 400 gram eroin çıkan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Yılmaz K.'nin adresine baskın düzenledi. Operasyonda Yılmaz K. ile eşi Gülistan K. yakalandı. Evde yapılan aramalarda, elbise dolabında 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yılmaz K.'nin, emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Onu, oraya kim koydu bilmiyorum ama bize ait değil" dediği öğrenildi. 9 aylık hamile Gülistan K. ise "O paket bize ait değil. Tanımadığımız biri getirip bıraktı" savunmasını yaptı.

Gülistan K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Yılmaz K. ise adliyeye sevk edildi. Yılmaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.