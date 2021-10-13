Elbaşı Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Açılışı - Haberler
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Elbaşı Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Açılışı

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Elbaşı Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Açılışı

Elbaşı Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı AçılışıElbaşı Mahallesinde Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'in katıldığı törenle açıldı.

Elbaşı Mahallesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı AçılışıElbaşı Mahallesinde Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'in katıldığı törenle açıldı. Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin ŞAHİN, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, daha sonra beraberindekilerle birlikte fuardaki bütün stantları ziyaret ederek proje sahibi öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı, Sayın Kaymakamımız, öğrencileri ve öğretmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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