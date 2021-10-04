Elban: 'Büyüklerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu' - Haberler
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Elban: "Büyüklerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, yaşlıları rahat ettirmek için devletin imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana Valisi Süleyman Elban, yaşlıları rahat ettirmek için devletin imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Vali Elban, Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleri tarafından çiceklerle karşılanan Vali Elban, devletin himayesindeki yaşlılar ile sohbet ederek onların hal ve hatırlarını sordu.

Yaşlanmanın hayatın doğal bir akışı olduğunu belirten Vali Elban, "Yaşanmışlıklar neticesinde elde ettikleri tecrübeleriyle, bilgi birikimleriyle her daim yolumuza ışık tutan büyüklerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu" dedi.

Allah ömür verdiği sürece her insanın bu süreçleri yaşayacağını ifade eden Vali Elban, "Bizler büyüğünü el üstünde tutan, onlardan saygıyı esirgemeyen bir medeniyetin mensupları olarak yaşlılarımızı rahat ettirmek için devletimizin imkanlarını seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Vali Elban'ın huzurevi ziyaretinde Vali Yardımcısı Adem Arslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de hazır bulundu. - ADANA

Elban: Büyüklerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu

Elban: Büyüklerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu

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Haber: Elban: 'Büyüklerimize sahip çıkmak, boynumuzun borcu' - Haberler
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