Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı - Haberler
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Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit düşen Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

ELAZIĞ - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit düşen Cihat Şahin'in Elazığ'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin şehir düşerken, 1'i ağır 3 polis yaralandı. Şahin'in acı haberi, Elazığ'ın Kırklar Mahallesi Ögün sokakta ikamet eden ailesine yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Terör saldırısında şehit olan34 yaşındaki Özel Harekat Polisi Cihat Şahin'in evli ve 3 ile 7 yaşlarında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
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