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Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

Elazığ'da bir grup kadın, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için seferber oldu.

BİNGÖL (AA) - Elazığ'da bir grup kadın, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak için seferber oldu.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 20 kadın gönüllü, yaklaşan kış öncesinde çalışma başlattı.

"Kış gelmeden sen gel" sloganıyla gruplar halinde, belirledikleri ailelerin kapısını çalan kadınlar, hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarıyla aldıkları odunları ulaştırıyor.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllüler olarak yakacak ihtiyacı olan aileler için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kış gelmeden ihtiyaç sahiplerinin hanelerini neşelendirmek istediklerini belirten Erdoğan, "Bu kış 100 ailenin kışlık odun ihtiyacını karşılamayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar 20 ailemizin odunlarını teslim ettik. Ailelerimizin kapılarını çaldık. Onlara bu zor günlerinde sürpriz yaptık. Ailelerimiz çok mutlu oldu." diye konuştu.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Erdoğan, ihtiyaç sahiplerinin sadece evlerini değil gönüllerini de ısıttıklarını dile getirdi.

"İnsan bir gün aç kalabilir ama soğukta kalamaz"

Gönüllülerden Serap Bingöl de arkadaşlarıyla yakacak yardımı yaptıklarını, gittikleri yerlerde taşıyamayacak durumda olanların odunlarını taşıdıklarını anlattı.

"İnsan bir gün aç kalabilir ama bir gün soğukta kalamaz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin küçük çocukları var." diyen Bingöl, ailelere ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını aktardı.

Neslişah Kızılkaya ise yardım yaptıkları ailelerin daha önce diğer ihtiyaçlarını da karşıladıklarını, ihtiyaç sahiplerinin sürekli yanlarında olduklarını ifade ederek, "Hayırseverlerimizin katkılarıyla da yardımları yapıyoruz. Ailelerin sıcak bir ortamda kışı geçirmesini istiyoruz." dedi.

"Evimiz onların sayesinde ısınacak"

Odun yardımı alan N.G. de üç çocuğu ile yalnız yaşadığını, geçimini sağlamakta zorlandığını dile getirerek, "Kış ayında kullanacağımız odunlarımızı getirdiler. Kimsemiz olmadığı için bize yardım ediyorlar. Sürekli destekliyorlar. Çocuklarıma bakabilmek için elimden geleni yapıyorum. Evimiz onların sayesinde ısınacak. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

B.G. ise yardım için teşekkür etti.

Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

Elazığlı kadınlar ihtiyaç sahibi ailelerin yakacak ihtiyacını karşılıyor

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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