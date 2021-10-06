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Elazığ Valiliği Görevine Atanan Sayın Dr. Ömer TORAMAN Görevine Başladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Elazığ Valiliği Görevine Atanan Sayın Dr. Ömer TORAMAN Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Elazığ Valiliği görevine atanan Vali Dr. Ömer Toraman Elazığ'a gelerek görevine başladı.

ELAZIĞ (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Elazığ Valiliği görevine atanan Vali Dr. Ömer Toraman Elazığ'a gelerek görevine başladı.

Elazığ Valiliği görevine bugün itibari ile başlayan Vali Dr. Ömer Toraman, yaptığı basın açıklamasında; "Bu vazifeler birer emanettir. Bu emaneti bizden önce üstlenen kıymetli valimizden devralarak inşallah layıkıyla yürütmeye gayret göstereceğiz. Asıl olan memleketimize, milletimize ve vatandaşlarımıza hizmet edebilmektir. Bunun için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlarımızın talimatları ve destekleriyle ilimizde kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, onların mahiyetinde çalışan bütün kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, çok kıymetli üniversitemiz ile beraber hizmet etmeye çalışacağız. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden ayrılırken Bakanımız şöyle bir duada bulunarak yolcu etti bizleri, "Allah ferasetinizi arttırsın, Allah isabetli kararlar vermenizi nasip etsin" dedi. Ben de bu duayı tekrar ederek vazifemize başlamak istiyorum.

Yüce Allah'tan niyazımız ferasetimizi arttırması ve isabetli kararlar vermemizi sağlamasıdır. Allah yardımcımız olsun. Burada bulunduğumuz süre zarfında el birliği ve gönül birliğiyle vatandaşıma hizmet etmeyi gayret göstereceğiz" dedi.

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Haber: Elazığ Valiliği Görevine Atanan Sayın Dr. Ömer TORAMAN Görevine Başladı - Haberler
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