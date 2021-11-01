Elazığ Kovid-19 aşılamasında "sarı kategori"ye geçti - Haberler
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Elazığ Kovid-19 aşılamasında "sarı kategori"ye geçti

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Elazığ Kovid-19 aşılamasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini bildirdi.

ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Elazığ ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım." paylaşımında bulundu.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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