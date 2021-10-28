KÜTAHYA (Habermetre) - Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim ŞERBET ve Meclis Üyelerinden İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a ziyaret Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim ŞERBET ve meclis üyeleri gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize geldiler. Başkan, meclis üyeleri ve teknik ekipten oluşan heyet ziyaretler kapsamında İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'I'a nezaket ziyaretinde bulundular. Kütahya İl Genel Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Musa YILMAZ; Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim ŞERBET ve meclis üyelerine Kütahya İl Özel İdaresinin ve İl Genel Meclisinin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Ziyaret sonunda Elazığ Başkan İbrahim ŞERBET misafirperverliklerinden dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Musa YILMAZ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim ŞERBET ve meclis üyelerine başarılar diledi.

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