Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir kişinin hayatının kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin hayatının kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Dün İzzetpaşa Mahallesi'nde bir çay ocağındaki silahlı kavgada Burak Yalçın'ın aralarında husumet bulunan S.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırıda yaralanan ve gözaltına alınan S.Y'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili oldukları gerekçesiyle polis tarafından 4 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve V.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte dün İzzetpaşa Mahallesi'nde bir çay ocağındaki silahlı kavgada S.Y. aralarında husumet bulunan Burak Yalçın'ı tabanca ile ateş ederek ağır yaralamış, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Yalçın kurtarılamamıştı. Polis, S.Y'yi gözaltına almıştı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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