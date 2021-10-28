Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı Kavga olayında, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.K., S.Y. ve Burak Yalçın çay ocağında bir araya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Burak Yalçın, S.Y. ve F.D. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken ağır yaralı Yalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince olayla ilgili 5 şüpheli, olayda kullandıkları silahlarla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü bugün adliyeye sevk edildi.

Olayda yaralanan diğer şüpheli S.Y. 'nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'daki cinayet olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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