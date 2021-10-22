Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Nazım Çetin idaresindeki 23 FN 021 plakalı otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ- Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.

Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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