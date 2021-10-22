Elazığ'da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
ANKARA (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nazım Çetin idaresindeki 23 FN 021 plakalı otomobile, Canbeyler Mahallesi'nde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte Elazığ- Ankara seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazada, sürücü Çetin ile araçta bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Baskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.