Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da usulsüz avlanırken yakalanan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerince yapılan kontrol çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda çok sayıda avcı denetlenirken, kent kırsalında ve Palu ilçesi kırsalında Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak avlanırken yakalanan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında ele geçirilen ve avcılıkta kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaz ile 100 metrelik ağa el konuldu.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.