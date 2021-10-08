Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı - Haberler
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Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

Elazığ'da usulsüz avlanırken yakalanan 6 kişiye para cezası uygulandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da usulsüz avlanırken yakalanan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, kent genelindeki avlaklarda Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerince yapılan kontrol çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda çok sayıda avcı denetlenirken, kent kırsalında ve Palu ilçesi kırsalında Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak avlanırken yakalanan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında ele geçirilen ve avcılıkta kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaz ile 100 metrelik ağa el konuldu.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

Elazığ'da yasa dışı yöntemlerle avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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