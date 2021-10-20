Elazığ'da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu - Haberler
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Elazığ'da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 2 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 2 adet otomatik tüfeğe de el konuldu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 2 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, 2 adet otomatik tüfeğe de el konuldu.

Elazığ Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Palu Arındık Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan bir ihbarı değerlendirerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak avlanma yapan kişileri tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde 2 şahıs hakkında idari işlem yapılırken 2 adet otomatik tüfeğe el konuldu.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu

Elazığ'da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu

Elazığ'da yasa dışı avlanan 2 kişiye ceza kesildi, 2 otomatik tüfeğe el konuldu

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