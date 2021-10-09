Elazığ'da yalancı bahara aldanan kiraz ağaçları çiçek açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da yalancı bahara aldanan kiraz ağaçları çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elazığ'da yalancı bahara aldanan kiraz ağaçları çiçek açtı

Elazığ'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı.

Elazığ'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı.

Elazığ'ın Koçharman köyünde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçları aldattı. Normalde nisan veya mayıs aylarında çiçek açması gereken kiraz ağaçlarının kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde çiçek açması görenleri şaşırttı.

İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Koçharman köyü muhtarı Hasan Tahsin Yasul, "Köyümüzde ilk defa böyle olay yaşandı. Kiraz ağaçları sonbahar aylarında çiçek açtı. Normalde böyle bir mevsimde bu tür bir durum yaşanmaz. Çok şaşırdık" dedi.

(Erkan Bay/İHA)

Elazığ'da yalancı bahara aldanan kiraz ağaçları çiçek açtı

Elazığ'da yalancı bahara aldanan kiraz ağaçları çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

 Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi

Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Kate Middleton İdo Tatlıses Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Burak Yılmaz Emine Erdoğan Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da yalancı bahara aldanan kiraz ağaçları çiçek açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:35:43. #1.12#