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Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Sağlık

Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre Elazığ'da vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre Elazığ'da vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül -1 Ekim arasında, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Elazığ'da bir önceki tabloda 100 binde 355,98 olan rakam 294, 41'e kadar düştü. Vakalarda hızla düşüş yaşanan kentte vatandaşların, yaşanan düşüşten memnun olduğu görüldü. Ayrıca kentte yüzde 80'lik dilimim kurallara uyduğu geri kalının ise uymadığı gözlemlendi. Elazığ'da aşılan oranı ise 62'ye yükselerek turuncu kategorideki yerini korudu.

"Kurallara uyulursa, dikkat edersek, aşıları da olursak bence atlatırız"

Elazığ'a çalışmaya geldiğini belirten Enes Demir, "Ben kendimden bahsedeyim. Kurallara uyuyorum, 2 doz aşımı da oldum. Bir de başkalarına bulaştırmamak için kendimi koruyorum. Genellikle maske takan çok kişi var. Mesafelerini koruyorlar, o yüzden olabilir. Görünüşe göre yüzde 80-85'i uyuyor. Minibüslerde olsun, alışveriş merkezlerin de olsun veya resmi dairelere bakınca her yerde maske konusuna uyuluyor. Kurallara uyulursa, dikkat edersek, aşıları da olursak bence atlatırız. En az 2 doz aşınızı olun, mesafenizi korursanız herhangi bir hastalığa yakalanmıyorsunuz. Ben yaklaşık 2,5 yıldır hastalığa yakalanmadım" diye konuştu.

"Sebebi aşı olduğunu düşünüyorum"

Fırat Üniversitesinde Kimya Teknikerliği bölümünde okuduğunu dile getiren Fikret Sayar, "Şu anda ülkemizde daha doğrusu ilimizde korona virüs vakaları belli bir seviyeye düşmüş durumda. Bunun sebebi aşı olduğunu düşünüyorum. Aşının sonuçta koruyucu özelliği var. Bunu bizde fark ediyoruz. Öğrenci olarak 2 doz aşımı yaptım. Bunun koruyuculuğunu fark ediyoruz. İnsanlar, maske ve mesafeye pek dikkat etmiyor. Aşı gerçekten koruyucu bir durum. İnsanların dikkat etmeleri gerekiyor. Lütfen maskeleri taksınlar, mesafeye dikkat etsinler. Ülkenin geleceği için çok önemli" şeklinde konuştu.

Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor

Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor

Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor

Elazığ'da vaka sayıları hızla düşüyor
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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