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Elazığ'da transitin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da transitin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti Elazığ-Bingöl anayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen 2 kişi, transitin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BİNGÖL (İHA) - Elazığ'da transitin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ- Bingöl anayolu üzerinde karşıya geçmek isteyen 2 kişi, transitin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 23 AAS 664 plakalı transit, anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün'e çaptı. Çarpmanın etkisiyle her ikisi de metrelerce uzağa savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her ikisinin de öldüğünü belirledi. Her ikisinin de cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öteyandan hayatını kaybeden Akpınar'ın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar'ın akrabası olduğu öğrenildi.

Elazığ'da transitin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti

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