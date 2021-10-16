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Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Güncel

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 KA 297 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABL 960 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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