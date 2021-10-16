ELAZIĞ (İHA) - Hafif ticari araç il otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 KA 297 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABL 960 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.