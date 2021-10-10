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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Şafak İspirgil idaresindeki 06 ELP 23 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halindeki 06 BRY 075 plakalı hafif ticari araca çaptı. Kazada, 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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