Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACF 053 plakalı otomobil ile 23 ABL 321 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.