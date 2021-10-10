Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACF 053 plakalı otomobil ile 23 ABL 321 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
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