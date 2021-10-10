Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

MALATYA (İHA) - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çaptı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAR 538 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri