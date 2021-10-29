Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
ELAZIĞ'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Park halindeki 23 M 0205 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.