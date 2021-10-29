Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı

ELAZIĞ'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ELAZIĞ'da park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Park halindeki 23 M 0205 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.


Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title