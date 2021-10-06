Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. idaresindeki 23 EH 036 plakalı otomobil ile 20 AEP 891 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

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