Elazığ'da "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan muhtarlar daha sonra 15 Temmuz Polis Şehitliği ile Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin zırhlı araca güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin'in mezarını ziyaret etti, şehit babası Mehmet Şahin ve diğer aile üyeleri ile görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Muhtarlar Vali Ömer Toraman'ı da ziyaret etti.