Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü - Haberler
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Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi, minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

BİNGÖL (DHA) - ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi, minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. K.Y. yönetimindeki 23 AAS 664 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün'e çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akpınar ve Kökercün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü K.Y. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü

Elazığ'da, minibüsün çarptığı 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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