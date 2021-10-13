Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor - Haberler
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Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetimlerine aralıksız devam ediyor.

ELAZIĞ (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili avlaklarda denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada denetim çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin yaptığı denetimler sayesinde kaçak ava müsaade edilmezken, kaçak olarak kurulan meterislerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Elazığ İl Şube Müdürlüğü tarafından avlaklarda kaçak avlanmanın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin izlenmesi için arazide kurulu olan fotokapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

Elazığ'da kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler sürüyor

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