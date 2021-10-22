ELAZIĞ'DA 125 BİN LİRALIK KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu araçta, 125 bin liralık kaçak tütün ürünleri ele geçirildi, 8 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı şüphelilerin gümrük kaçağı ürünler getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelilerin aracını tespit eden ekipler, yol kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada, piyasa değeri 125 bin lira olan gümrük kaçağı, bandrolsüz ve faturasız 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 520 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi de gözaltına alındı.