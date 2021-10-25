Elazığ'da kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da yeraltına döşenen kabloları çalmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yapılan ve üzerlerinde ruhsatsız silah ile uyuşturucu maddesi çıkan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yeraltına döşenen kabloları çalmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yapılan ve üzerlerinde ruhsatsız silah ile uyuşturucu maddesi çıkan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Hilalkent Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık anonsu üzerine olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yeraltına döşenen kabloları çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden Ö.Y.'nin üzerinde 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, M.E.'nin üzerinde ise bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Hırsızlık suçunun yanı sıra uyuşturucu madde ve silah bulundurmaktan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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