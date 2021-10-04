Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi

Elazığ'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları koruma gününde kent genelindeki sokak hayvanları için cadde ve sokaklara süt, mama ve et bıraktı.

Çalışma esnasında karşılarına çıkan kedi ve köpeklere şefkatle yaklaşan ekipler, onları elleriyle besledi.

Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Ebru Şallı Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:38:34. #1.17#