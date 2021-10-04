Elazığ'da jandarma sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanları koruma gününde kent genelindeki sokak hayvanları için cadde ve sokaklara süt, mama ve et bıraktı.

Çalışma esnasında karşılarına çıkan kedi ve köpeklere şefkatle yaklaşan ekipler, onları elleriyle besledi.