Elazığ'da jandarma ekipleri çocuklarla bir araya geldi
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde etkinlik düzenleyerek çocuklarla bir araya geldi.
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde etkinlik düzenleyerek çocuklarla bir araya geldi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbn-i Sina İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Ekipler okul duvarına günün önemini anlatan resim çizilerek boyadı. Etkinlikten mutlu olan çocuklara jandarma ekiplerince çeşitli hediyeler verildi. - ELAZIĞ