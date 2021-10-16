Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı - Haberler
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Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Haberler | Güncel

- Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobacılarda da hareketlilik artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı sobaları tercih ediyor.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobacılarda da hareketlilik artarken, vatandaşlar uygun fiyatlı sobaları tercih ediyor.

Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte özellikle ilçe, belde ve köylerde ikamet eden vatandaşlar hazırlıklarını tamamlaya başladı. Kışlık odun ve kömürlerini alan vatandaşlar, ardından sobacıların yolunu tutuyor. Doğalgaza yapılan son zamlarla birlikte soba satışları hız kazanmaya başladı. Özelikle köy ve henüz doğalgazın olmadığı mahallelerde vatandaşlar hem ısınmak, hem de yemek yapabilmek için kuzine sobaları tercih ediyor. fiyatların 600 lira ile bin 2000 lira arası kalitesine göre değiştiğini söyledi.

Soba imalatı yaptığını belirten Ali Aksoy, " Odun sobası, ekmek sobası, banyo kazanı, soba borusu, mangal yapıyorum. Rağbet eskisi gibi yok ama yine de ufak tefek oluyor. Zorluk içindeyiz. Benden sonra biraz zor, ben son göbeğim. Doğal gaz yakanlar odun sobasına dönüyor. Alıp götürüyor ısınamıyor. Doğal gaz pahalı diye evine mecburiyetten kuruyor. Doğal gaz yakanlar rutubetli diye fazla yakamıyor, tekrardan sobaya dönüyor. Doğalgaz hastalığa zararlı diye soba evin rutubetini alıyor, ısısını fazla veriyor. Fazla doğalgaz yaktığı zaman masraf fazla oluyor ona da güçleri yetmediğinden mecburen geliyor soba alıyorlar" diye konuştu.

40 senedir bu işin yaptığını aktaran Vahattin Aksoy, "Her türlü sobalarımız var. Kuzine sobası, köşeli sobamız, bütçeye uygun daha ucuz sobalarımız, yuvarlak sobalarımız var. Ama genelde bizden en çok talep edilen kuzine sobasıdır. Çünkü fırını var ve üstünde su ısıtıyorlar. Eskiye göre rağbet çok düştü. Biz önceki yıllarda bu mevsimde müşteriye cevap vermekten usanırdık" dedi.

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı
İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sobalara rağbet başladı - Haberler
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