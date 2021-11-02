Elazığ'da eylül ayında 223 trafik kazası meydana geldi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da eylül ayında meydana gelen 223 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 147 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ'da eylül ayında meydana gelen 223 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 147 kişi ise yaralandı. 223 kazadan 133'ünün maddi hasarlı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ELAZIĞ